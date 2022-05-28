Специальный посланник: почему народ пошел на столицу Пакистана

В Пакистане столкновениями с полицией закончился марш протеста сторонников Имрана Хана — отстраненного парламентом экс-премьера страны и лидера партии «Движение за справедливость». Митингующие требуют отправить правительство в отставку и немедленно провести новые выборы. Хан считает, что его отстранению и назначению своего ставленника поспособствовали американцы, которым не понравилась его независимая внешняя политика. Что происходит на улицах пакистанской столицы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Хан намеревался провести мирную акцию протеста — сидячую забастовку — в столице. Она должна была продолжаться до тех пор, пока не будет распущен парламент и не назначат дату новых выборов
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Те, кто решил принять участие в «Марше независимости», выдвинулись в Исламабад из разных городов страны
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Фото: REUTERS/Mohsin Raza
Хан, следовавший к месту забастовки из северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, призвал своих сторонников, особенно молодежь, добраться до столицы любой ценой
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Yousuf Khan
Однако власти попытались помешать проведению акции и заблокировали часть автомагистралей
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