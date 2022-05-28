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Специальный посланник: почему народ пошел на столицу Пакистана

Отстраненный от власти экс-премьер заявил о заговоре со стороны США
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
В Пакистане столкновениями с полицией закончился марш протеста сторонников Имрана Хана — отстраненного парламентом экс-премьера страны и лидера партии «Движение за справедливость». Митингующие требуют отправить правительство в отставку и немедленно провести новые выборы. Хан считает, что его отстранению и назначению своего ставленника поспособствовали американцы, которым не понравилась его независимая внешняя политика. Что происходит на улицах пакистанской столицы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Хан намеревался провести мирную акцию протеста — сидячую забастовку — в столице. Она должна была продолжаться до тех пор, пока не будет распущен парламент и не назначат дату новых выборов
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Те, кто решил принять участие в «Марше независимости», выдвинулись в Исламабад из разных городов страны
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Фото: REUTERS/Mohsin Raza
Хан, следовавший к месту забастовки из северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, призвал своих сторонников, особенно молодежь, добраться до столицы любой ценой
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Yousuf Khan
Однако власти попытались помешать проведению акции и заблокировали часть автомагистралей
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Semih Ugurlu
Для разгона демонстрантов, идущих на столицу и штурмующих блокпосты, полиция применила слезоточивый газ. В ответ участники марша забрасывали правоохранителей камнями
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
В ходе столкновений, по словам Хана, несколько протестующих погибли, сотни были задержаны
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
В полиции сообщили о ранении нескольких сотрудников
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rana Sajid Hussain
Под предлогом гибели одного из полицейских якобы от рук сторонников Хана власти запретили проведение акции в столице
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Фото: REUTERS/Mohsin Raza
Несмотря на предпринятые властями меры, сторонники Хана вошли в «красную зону» — район Исламабада, где сосредоточены главные правительственные здания
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Для защиты территории пришлось привлекать армейские подразделения
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rana Sajid Hussain
Однако после переговоров с полицией протестующие разошлись
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Semih Ugurlu
Власти заявили о своей победе и подавлении мятежа
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rana Sajid Hussain
Экс-премьер же потребовал провести выборы через шесть дней, в противном случае он пригрозил вернуться в Исламабад с протестами в сопровождении «всего народа»
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