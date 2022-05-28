Специальный посланник: почему народ пошел на столицу Пакистана

В Пакистане столкновениями с полицией закончился марш протеста сторонников Имрана Хана — отстраненного парламентом экс-премьера страны и лидера партии «Движение за справедливость». Митингующие требуют отправить правительство в отставку и немедленно провести новые выборы. Хан считает, что его отстранению и назначению своего ставленника поспособствовали американцы, которым не понравилась его независимая внешняя политика. Что происходит на улицах пакистанской столицы — в фотогалерее «Известий»