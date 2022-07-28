Облитый бензином мужчина скончался от ожогов в больнице Волгограда

В больнице Волгограда от серьезных ожогов скончался 32-летний мужчина, на котором воспламенилась одежда. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, 27 июля в поселке Привольный Светлоярского района между погибшим и его женой произошел конфликт. Скандал длился уже несколько часов, когда мужчина решил испугать супругу бензином.

«В оперативные службы поступило сообщение о получении ожогов мужчиной, на котором воспламенилась одежда. Сбить пламя быстро не удалось, пострадавший получил сильнейшие ожоги», — рассказал агентству источник.

Пострадавшего доставили в ожоговое отделение 25-й больницы Волгограда. Медики диагностировали у него ожоги 80% тела. Утром 28 июля мужчина скончался.

Обстоятельства случившегося устанавливают следователи территориального отдела СУ СКР по Волгоградской области.