Небываемое бывает

В последнее воскресенье июля наша страна ежегодно отмечает День Военно-Морского Флота. Эта памятная дата уходит корнями еще в петровские времена, когда 27 июля (по старому стилю) праздновалась годовщина побед над шведским флотом. И в советский период нашей истории, с 1939 по 1980 годы, День ВМФ праздновался примерно в то же время — 24 июля. Характерно, что и появление, и возрождение памятного дня, посвященного военному флоту, приходилось на те времена, когда задачи строительства и развития флота требовали объединения усилий всей страны. Эти усилия приносили результат. И накануне Дня ВМФ будет правильно еще раз вспомнить об этом отечественном опыте.

Создание русского военного флота при Петре I можно назвать одним из тех больших проектов, которые определили судьбу России, а во многом — и судьбу всего мира. Ни провал предыдущих, весьма скромных, начинаний XVII века по созданию флота, ни отсутствие опыта строительства современных кораблей, ни организационные, ни финансовые сложности, ни активное противодействие других государств, ни все другие препятствия не смогли остановить реализацию этого проекта.

В результате три столетия назад за очень короткий срок Российское государство, до этого не имевшее регулярных военно-морских сил, вошло в ряд великих морских держав. Ничто другое не привлекало внимание Петра Великого так, как вопросы создания флота. Каждый знает и про личную работу царя плотником на верфях, лоцманом, и про личное командование им морскими операциями. Это внимание к флоту отражало запрос времени, объективные интересы нашей страны. Отказаться от борьбы за выход к морю, за собственный флот для России означало бы подчинить свое будущее чужим, враждебным интересам. Можно сказать, что от наличия военного флота тогда для нашей страны зависело всё.

Совсем не случайно предметная и напряженная работа по созданию флота началась раньше, чем другие реформы и проекты той эпохи. Решение «морским судам быть», решение о мобилизации возможностей страны для создания флота принимала еще боярская Дума в 1696 году. Конечно, по инициативе царя. Некоторые историки именно это решение считают днем рождения регулярного русского военно-морского флота. Хотя принятие его произошло уже после того, как молодой русский флот на юге проявил свой потенциал и помог обеспечить взятие крепости Азов.

Но мало принять решение — нужно его выполнить. И главным направлением реализации стал не юг, а Балтика в годы Северной войны. Задача была сложнее тем, что всему приходилось учиться практически одновременно: строить корабли, водить корабли и побеждать в морских сражениях.

Да, у нашей страны была своя славная история морских походов еще времен Древней Руси, но ко времени Петра I это уже была только история. Главное приходилось создавать практически с нуля. Здесь потребовались железная воля и поистине всенародный труд, использование всего отечественного опыта судостроения и морского дела, который имелся на казачьем юге и на поморском севере, оказалось необходимым и неизбежным беспрецедентно широкое использование лучшей зарубежной практики. Но если говорить о зарубежной составляющей, то и покупка кораблей за границей, и обучение за рубежом, и приглашение иностранных мастеров в Россию всегда рассматривались как средство к созданию своих верфей, своих учебных заведений, подготовке своих специалистов. К концу Северной войны русский военный флот, по оценке современников, в качественном отношении не уступал лучшим зарубежным флотам.

Фото: сommons.wikimedia.org

Если начало Северной войны на суше были неудачным для России, и впечатления от Нарвского поражения были окончательно ликвидированы только после Полтавской победы, то сражения Северной войны на море для России является историей успеха. Очень показательна надпись на медали, отчеканенной после взятия двух шведских кораблей в устье Невы в 1703 году: «Небываемое бывает». Петр I, лично участвовавший в этом бою, именно после него стал кавалером ордена Андрея Первозванного. В наши дни дата этой битвы, 18 мая, по старому стилю 7 мая, отмечается как День Балтийского флота.

Но действительно переломные, решающие морские сражения произошли позже. 27 июля, а по новому стилю 7 августа, 1714 года была одержана победа при Гангуте. И в тот же самый день, но в 1720 году состоялась победа при Гренгаме. Тут стоит отметить, что современный день воинской славы, посвященный сражению у мыса Гангут, отмечается не 7, а 9 августа и иногда звучат предложения «исправить неточность». Хронологически, это, конечно, можно назвать несоответствием. Но у него есть свой важный смысл: сохраняется связь между днем воинской славы и тем традиционным календарем, по которому жили те, кто сражался при Гангуте.

Для тех, кто победил при Гангуте, для тех, кто встречал победителей, и для многих поколений их потомков, наших предков день Гангутского сражения был днем cвятого Пантелеимона. Уже через несколько лет в Санкт-Петербурге в память победы у мыса Гангут была построена Пантелеимоновская часовня. А после того как в 1720 году в такой же день состоялась победа над шведским флотом при Гренгаме, на месте часовни была воздвигнута церковь. Связь Пантелеимоновской церкви с памятью о двух важнейших морских сражениях Северной войны помогла уберечь ее от сноса в советские годы. Более того, именно вблизи церкви был воздвигнут мемориал защитникам советской военно-морской базы Ханко — так стали называть Гангут в ХХ веке. Это один из первых памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Дореволюционный храм и послевоенный мемориал находятся рядом, и это подчеркивает историческую преемственность, стремление умножить славу страны и флота, верность героическим традициям, всегда отличавшие наших военных моряков.

Конечно, верность традициям не исключает, а предполагает выработку и принятие новых, передовых подходов и решений. Это тоже можно назвать частью флотских традиций: ведь и создание военного флота при Петре I было великим новым делом. И, еще раз подчеркну, великим общим трудом всего народа. Только после создания сильного военного флота на Балтике была обеспечена победа в Северной войне. Ведь даже после сокрушительного, невосполнимого разгрома своих сухопутных сил под Полтавой Швеция рассчитывала на свою морскую мощь. Но эта мощь была сломлена. Россия вернула себе балтийские берега — свое историческое наследие — и навсегда вошла в круг признанных великих морских держав. Строительство Санкт-Петербурга и превращение его в столицу России продемонстрировало всему миру, что теперь флот будет играть в судьбе нашей страны особую, исключительно важную роль. Эта роль не снизила свое значение, когда друг друга сменяли эпохи парусного, парового, атомного флота. Она не снизила свое значение, когда в ряды отечественных военно-морских сил вошли подводный флот и морская авиация.

Героическую историю русского флота продолжили победы в Чесменском сражении и у мыса Тендра, защита Петербурга от очередных попыток Швеции взять реванш за Северную войну, победа при Синопе и оборона Севастополя во время Крымской войны, подвиг крейсера «Варяг» и многие другие события, ставшие символами мужества и стойкости. В памяти народа, памяти страны навсегда запечатлена роль военных моряков в защите Севастополя и Ленинграда, других оборонительных и наступательных операциях Великой Отечественной войны. А после Великой Победы ВМФ СССР, оснащенный новым вооружением, внес очень важный вклад в то, что Третья мировая война в XX веке не стала реальностью. Не забудем, конечно же, и о географических исследованиях и открытиях наших военных моряков, тем более что среди этих открытий — Антарктида, один из материков Земли. Сегодня эта история российских исследований и открытий продолжается и в Арктике, и в других регионах Мирового океана.

Безусловно, история российского военного флота и военного судостроения не была безоблачной. Многие лично и хорошо помнят ту тяжелую ситуацию, в которой оказались и ВМФ, и судостроение в 1990-х годах. Надеюсь, что для всех будущих поколений эта ситуация послужит уроком, который не должен повториться никогда. Сильный военный флот не бывает дешевым, и тем важнее точное и эффективное планирование его развития и использования. Быстрое развитие новых технологий и появление новых вызовов, конечно же, не упрощают подобные задачи. Успешное боевое применение наших военно-морских группировок уже в XXI веке, в том числе в Средиземном, Каспийском и Черном морях, наглядно подтверждает этот тезис.

Но мы всегда должны помнить, что «небываемое бывает», что Россия способна успешно достигать, казалось бы, недостижимых целей. Способна осуществить то, что не под силу другим. ВМФ России доказывает это, достойно продолжая свою славную историю. И в преддверии Дня ВМФ хотел бы от души поблагодарить всех, кто внес и вносит свой вклад в это благородное дело, поздравить личный состав и ветеранов, всех, кто связал свою судьбу с российским Военно-Морским Флотом.

Автор — почетный член Российского военно-исторического общества

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