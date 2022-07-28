В центре Нижнего Новгорода бетономешалка повредила автомобили

На улице Рождественская в центре Нижнего Новгорода 27 июля неуправляемая бетономешалка повредила несколько автомобилей и мусорные баки, сообщает Telegram-канал «ДТП и происшествия в Нижнем Новгороде».

В распоряжении «Известий» оказалась видеозапись инцидента.

Отмечается, что никто из прохожих не пострадал.

15 апреля крыло кабины отлетело на ходу от грузовика и попало в легковушку на дороге в Свердловской области. Водитель иномарки скончался до приезда скорой помощи.