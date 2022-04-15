Мужчина погиб из-за отлетевшего у грузовика крыла кабины на Урале

Крыло кабины отлетело на ходу от грузовика и попало в легковушку на дороге в Свердловской области. Водитель иномарки скончался до приезда скорой помощи.

Авария произошла утром 15 апреля на трассе Пермь–Екатеринбург. По данным ГИБДД, у грузовика MAN на ходу повредилось колесо. Из-за этого водитель 1984 года рождения не справился с управлением и задел по касательной встречный автомобиль ISUZU. От удара часть левого крыла кабины отлетела в лобовое стекло автомобиля Renault Logan, которым управлял 40-летний мужчина. От полученных травм водитель скончался на месте, пишет «ТагилСити.Ру».

Четыре пассажира, которые находились в иномарке, не пострадали.

По факту ДТП проводится расследование.

Ранее в Брянской области вынесли приговор в отношении автомобилистки, устроившей ДТП с участием трех автомобилей. Женщина за рулем Mitsubishi допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с Hyundai, вторая иномарка врезалась в «Ладу». Смертельные травмы получили семь человек.