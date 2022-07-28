Ремонт Песочного переулка стартовал в Томске

В Томске стартовал дорожный ремонт Песочного переулка, который ведет к торговому центру «Изумрудный город». Об этом заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус сообщил в четверг, 28 июля.

Подрядчиком выступает «СК Экодор». Как рассказал ее гендиректор Александр Базилевич, подготовительные работы уже завершены. Сейчас организация завершает работы на улице Салтыкова-Щедрина, а затем перебросит технику в Песочный переулок, пишет РИА «Томск».

Работы пройдут на участке протяженностью 600 м от улицы Ново-Киевская до Красноармейской. По словам заммэра, данная магистраль очень востребована, ежедневно по ней проходят тысячи машин. На состояние покрытия от горожан поступало много жалоб.

Завершить работы планируется до конца августа.

Ранее в июле сообщалось, что в Томске приведут в порядок улицы Лазарева и Ивана Черных, ведущие к двум крупным медицинским организациям. По ним жители со всего региона, а также бригады скорой помощи добираются до областной клинической больницы и перинатального центра.