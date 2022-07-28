Реклама
Прямой эфир
Мир
Восточная и Западная Германия «раскололись» во взглядах на кризис вокруг Украины
Общество
Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 5 августа
Мир
В Австрии оценили вероятность полного прекращения поставок газа из России
Армия
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
Недвижимость
Почти половина новостроек Новой Москвы продается на стадии котлована
Интернет
WhatsApp оштрафован на 18 млн рублей за отказ от локализации данных россиян
Мир
Захарова оценила слова Зеленского об истинной наследнице Киевской Руси
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в августе
Мир
В Великобритании не исключают перебои в подаче электроэнергии грядущей зимой
Мир
В Госдуме предостерегли Украину от наступления на Херсон
Мир
В Запорожье обвинили власти Украины в попытке геноцида
Мир
Захарова указала на исчерпание ресурса образа Зеленского

Ремонт Песочного переулка стартовал в Томске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томске стартовал дорожный ремонт Песочного переулка, который ведет к торговому центру «Изумрудный город». Об этом заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус сообщил в четверг, 28 июля.

Подрядчиком выступает «СК Экодор». Как рассказал ее гендиректор Александр Базилевич, подготовительные работы уже завершены. Сейчас организация завершает работы на улице Салтыкова-Щедрина, а затем перебросит технику в Песочный переулок, пишет РИА «Томск».

Работы пройдут на участке протяженностью 600 м от улицы Ново-Киевская до Красноармейской. По словам заммэра, данная магистраль очень востребована, ежедневно по ней проходят тысячи машин. На состояние покрытия от горожан поступало много жалоб.

Завершить работы планируется до конца августа.

Ранее в июле сообщалось, что в Томске приведут в порядок улицы Лазарева и Ивана Черных, ведущие к двум крупным медицинским организациям. По ним жители со всего региона, а также бригады скорой помощи добираются до областной клинической больницы и перинатального центра.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022