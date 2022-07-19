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Дороги к двум крупным медучреждениям в Омске починят за 72 млн рублей

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В Омске приведут в порядок улицы Лазарева и Ивана Черных, ведущие к двум крупным медицинским организациям. По ним жители со всего региона, а также бригады скорой помощи добираются до областной клинической больницы и перинатального центра.

Дополнительные средства на ремонт дорог выделят по распоряжению врио губернатора Владимира Мазура. Из регионального бюджета на эти цели будет направлено 72 млн рублей. Городская администрация подготовила проектно-сметную документацию, в ближайшее время будет объявлена закупка на поиск подрядчика. Ремонт планируется завершить до 1 октября.

Также Мазур поручил в целом увеличить финансирование ремонта дорог второй и третьей категории в столице региона. При этом он не называл источники финансирования, отмечает РИА «Томск».

Ранее сообщалось, что в Томской области направят еще 102,6 млн рублей на реконструкцию трассы Камаевка – Асино – Первомайское. Она началась в 2017 году. Стоимость работ составляла 3 млрд рублей. В 2018-м работы пришлось приостановить из-за отсутствия финансирования. Ремонт удалось возобновить в 2020 году, когда регион получил 500 млн рублей из федерального бюджета. В этом году было получено еще 684 млн рублей.

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