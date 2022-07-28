Снижение детской смертности зафиксировали в ЕАО

В ЕАО отмечено снижение детской смертности за первое полугодие 2022 года. Об этом говорилось на заседании межведомственного совета с участием главврачей районных больниц и заместителей глав муниципальных районов по социальным вопросам.

По словам участников заседания, на территории области есть положительный опыт мер социальной поддержки. В частности, в Ленинском районе действует бесплатный проезд беременных к месту постановки на учет и проведения обследований.

В Облученском районе заключают соглашения о взаимном информационном обмене между главами поселений и муниципальным образованием. Это означает, что, если на территории какого-либо поселения появляется социально неблагополучная беременная женщина, глава поселения своевременно информирует местную комиссию по делам несовершеннолетних и соответственно принимаются меры своевременной постановки женщины на учет. Это благоприятно сказывается на дальнейшем течении беременности, приводит ИА EAOMedia слова замглавы правительства Валерия Жукова.

В рамках этой работы уже видны результаты по снижению показателя младенческой смертности. К этому также причастны и специалисты медучреждений Хабаровского края и Санкт-Петербурга. Они посещали ЕАО уже трижды за это полугодие. Очередной визит неонатологов из Петербурга планируется в сентябре.

Кроме того, постоянно ведется подготовка врачей анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, педиатров, акушеров-гинекологов, обучение среднего медперсонала в симуляционном центре ДВГМУ Хабаровска.

По данным Росстата, в январе—апреле 2022 года в ЕАО родилось 465 человек, умерло — 913. Естественная убыль составила 448 человек против 277 годом ранее. Детей в возрасте до одного года умерло двое, а за аналогичный показатель 2021 года этот показатель был выше — 11.