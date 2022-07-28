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В России выпуск легковых машин в июне снизился на 89%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За шесть месяцев 2022 года с российских конвейеров сошла 281 тыс. легковых автомобилей. Это на 61,8% ниже показателей за аналогичный период 2021 года. Об этом 28 июля сообщило агентство «Автостат».

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Специалисты отметили, что в июне текущего года было выпущено всего 13 тыс. машин. Это на 89% меньше, чем годом ранее.

В начале июня 2022 года АвтоВАЗ возобновил работу после месячного простоя, приступив к производству упрощенных автомобилей Lada Granta, и сумел до конца месяца выпустить более 7 тыс. таких автомобилей.

Аналитики компании напомнили, что в России продолжают работать УАЗ и тульский завод китайской компании Haval, в то время как конвейеры остальных автопредприятий оставались в простое в связи с нехваткой комплектующих и из-за разрыва логистических цепочек.

Производство грузовых автомобилей в январе—июне 2022 года составило 70,4 тыс. единиц, что на 17,7% ниже показателя за аналогичный период 2021 года. В июне с российских конвейеров сошло 10,3 тыс. грузовиков. Это на 40% меньше, чем годом ранее.

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