ФРС США повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. Ставка поднялась до уровня 2,5% годовых, передает телеканал «Известия». Регулятор принимает решение о повышении на 75 пунктов впервые с 1994 года. Федеральная резервная система США подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану.

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