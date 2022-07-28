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Стивен Сигал допустил смену должности в российском МИДе

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Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
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Спецпредставитель Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям между Россией и США, американский актер и продюсер Стивен Сигал сообщил, что обсуждается вопрос о смене его должности. Об этом он заявил в четверг, 28 июля, «РИА Новости».

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«Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряженные. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию, в плане того, что мне было ранее поручено», — сказал Сигал, не вдаваясь в подробности возможных перемен.

4 августа 2018 года МИД России сообщил о назначении Сигала на должность спецпредставителя. В ведомстве рассказали, что его задачей будет содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере. Позже Сигал подчеркивал, что серьезно относится к посту спецпредставителя.

5 августа бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол заявил, что новая должность актера является «жестом отчаяния» со стороны российского МИД. Он выразил удивление фактом, что Сигал вообще является гражданином России.

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