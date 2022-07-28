Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП под Красноярском

На дороге Красноярск — Енисейск столкнулись автомобиль и пассажирский автобус, в результате чего пострадали восемь человек и двое погибли. Об этом сообщили ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале 28 июля.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время восемь из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, водитель Toyota Ractis на 189- километре выехал на встречную полосу, где допустил столкновение со встречным пассажирским автобусом Iveco.

Накануне, 27 июля, под Ангарском в Иркутской области в результате столкновения большегруза и легковушки погибла пенсионерка, пострадали мужчина и ребенок. С различными травмами госпитализированы 65-летний водитель и 10-летний мальчик.