Во Владивостоке две девочки попали под поезд

На перегоне Чайка — Вторая Речка две девочки попали под электропоезд пригородного сообщения, одна из которых погибла. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Приморского края 28 июля.

Одна девочка погибла на месте, вторую госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Сейчас ее состояние удовлетворительно, передает «Восток - Медиа».

Как уточняется, погибшей было 12 лет. По факту произошедшего проводится проверка.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»), отмечает VL.RU.

7 июля четырехлетнюю жительницу Нижегородской области насмерть сбил скоростной поезд. В связи со случившемся возбуждено уголовное дело.