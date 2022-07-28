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Во Владивостоке две девочки попали под поезд

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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На перегоне Чайка — Вторая Речка две девочки попали под электропоезд пригородного сообщения, одна из которых погибла. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Приморского края 28 июля.

Одна девочка погибла на месте, вторую госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Сейчас ее состояние удовлетворительно, передает «Восток - Медиа».

Как уточняется, погибшей было 12 лет. По факту произошедшего проводится проверка.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»), отмечает VL.RU.

7 июля четырехлетнюю жительницу Нижегородской области насмерть сбил скоростной поезд. В связи со случившемся возбуждено уголовное дело.

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