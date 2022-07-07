Четырехлетнюю нижегородку насмерть сбил скоростной поезд

Стали известны некоторые подробности трагедии в районе поселка Новое Доскино в Нижегородской области. Там поезд сбил трех человек. Погибла четырехлетняя девочка, сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на центральное межрегиональное СУ СКР на транспорте.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Инцидент произошел сегодня, 7 июля. Двое взрослых и ребенок перебегали рельсы, не заметили поезд и попали под колеса скоростной «Ласточки». Девочка скончалась на месте. О состоянии взрослых пока ничего не известно.