Банки более трети акций и облигаций продавали под видом вкладов

Более трети (40%) продаж акций и облигаций в банках совершаются под видом вкладов, указано в исследовании Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Весной этого года волонтеры и активисты ассоциации исследовали случаи мисселинга (недобросовестных продаж) при реализации кредитными организациями финпродуктов в 12 городах, узнали «Известия».

Нынешний момент особенно благоприятен для мисселинга. После резкого повышения ключевой ставки банки в марте этого года начали предлагать вклады под 20% годовых. Но доходность по депозитам начала стремительно падать после решения регулятора о снижении ставки. Сейчас даже средняя обещанная доходность приближается к 7%, что более чем вдвое ниже текущей инфляции.

«Этой весной банки по разным причинам стали активно предлагать клиентам якобы более доходные в сравнении с депозитами способы сохранения средств. В первую очередь — паи в ПИФах, а также акции и облигации. Но это существенно отличающиеся от вкладов финансовые инструменты, и выдавать одно за другое есть ни что иное, как мисселинг», — отмечено в исследовании АРФГ.

Согласно полученным данным, 40% продаж акций и облигаций совершились под видом вкладов. И банки забывают упомянуть, что доходность не гарантирована, соответственно, риски по такому инструменту выше.

«В результате клиент ожидает получить озвученную менеджером доходность по аналогии с тем, как он получает проценты по вкладу (за которыми он, собственно, и приходил — до того момента, как ему предложили «интересную альтернативу»), — и мягко говоря, недоумевает, увидев на своем счету сумму меньшую, чем была изначально», — пояснено в исследовании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ложный процент: 40% акций и облигаций банки продают под видом вкладов»