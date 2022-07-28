Один человек погиб и 12 пострадали в результате взрыва на мексиканской фабрике

В мексиканском штате Пуэбла прогремел взрыв на фабрике по производству медицинских изделий. Об этом сообщила региональная спасательная служба в Twitter 27 июля.

В результате произошедшего 12 человек получили ранения и один погиб. Аварийные службы, как отмечается, продолжают работу по разбору завалов. Кроме того, здание получило сильные повреждения.

Официальной информации о причинах случившегося на данный момент обнародовано не было. По предварительной версии, инцидент мог быть вызван утечкой газа.

23 июля в результате пожара в частном доме в штате Сулия Венесуэлы погибли десять человек, из них шестеро детей. Деревянная постройка выгорела полностью.