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Тихоокеанский флот провел учения атомных подлодок по защите Севморпути

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Тихоокеанский флот ВМФ России провел учения атомных подводных лодок в районе Северного морского пути (Севморпути), сообщил «Известиям» в четверг, 28 июля, источник в Минобороны РФ. Военные тестировали возможности подлодок проекта 949 при действиях в этом регионе.

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Маневры состоялись весной и в начале лета. Теперь в планах Минобороны — аналогичные маневры кораблей Северного флота, сообщил собеседник издания.

Подлодки отрабатывали операции по защите восточного участка Северного морского пути в северной части Тихого океана, полагает военный историк Дмитрий Болтенков.

«Задача, скорее всего, была не допустить вход в акваторию флотов недружественных стран. Северный флот будет на учениях отрабатывать защиту западного участка СМП», — рассказал он «Известиям».

Площадь ледового покрова в Северном Ледовитом океане в ближайшей перспективе будет сокращаться. В результате возрастет угроза со стороны надводных сил противника, включая авианосцы, пояснил «Известям» военный эксперт Василий Кашин.

«Можно предположить, что, готовясь к этой перспективе, командование российского флота начинает подготовку подлодок проекта 949 к действиям в Арктике. Контроль над Севморпутем — одно из важнейших преимуществ России. Кроме того, с северного направления могут идти разнообразные атаки со стороны США», — сказал он.

Подводные лодки проекта 949 — одна из последних разработок советского кораблестроения. Серия строилась в 80-е – 90-е годы. Сегодня три ее представителя — «Тверь», «Омск» и «Томск» — входят в состав Тихоокеанского флота. Еще два — «Смоленск» и «Орел» — несут службу на Северном флоте. Подлодки проекта 949 изначально проектировались для борьбы с соединениями надводных кораблей. Они несут на борту торпеды и крылатые ракеты «Гранит».

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ледовая расстановка: к защите Севморпути привлекут атомные подлодки»

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