Фура пробила отбойник и вылетела на обочину Дмитровского шоссе в Москве
Грузовая машина пробила отбойник и частично вылетела на прилегающую к дороге территорию на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом телеканал «360» сообщает в среду, 27 июля.
Основную часть грузовика вынесло за пределы полосы. Машина оказалась на обочине. Отбойник смялся под тяжестью фуры.
Пока о пострадавших и других последствиях аварии ничего не сообщается. Причина ДТП уточняется. Место происшествия огородили. Рядом с пострадавшей фурой стоит машина полиции.
Для безопасности других участников дорожного движения перекрыли несколько метров одной из полос.
Накануне фура с поросятами перевернулась в Сараевском районе Рязанской области. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. По имеющейся информации, водитель не справился с управлением. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
В машине было 180 поросят. Сколько из них выжило, неизвестно.