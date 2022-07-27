Фура пробила отбойник и вылетела на обочину Дмитровского шоссе в Москве

Грузовая машина пробила отбойник и частично вылетела на прилегающую к дороге территорию на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом телеканал «360» сообщает в среду, 27 июля.

Основную часть грузовика вынесло за пределы полосы. Машина оказалась на обочине. Отбойник смялся под тяжестью фуры.

Пока о пострадавших и других последствиях аварии ничего не сообщается. Причина ДТП уточняется. Место происшествия огородили. Рядом с пострадавшей фурой стоит машина полиции.

Для безопасности других участников дорожного движения перекрыли несколько метров одной из полос.

Накануне фура с поросятами перевернулась в Сараевском районе Рязанской области. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. По имеющейся информации, водитель не справился с управлением. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

В машине было 180 поросят. Сколько из них выжило, неизвестно.