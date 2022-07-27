В Рязанской области опрокинулась фура с поросятами

В Сараевском районе Рязанской области перевернулась фура с поросятами. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел во вторник, 26 июля, на 5-м километре автодороги Сараи — Сапожок, пишет РИА «7 новостей». Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. По имеющейся информации, водитель не справился с управлением.

Как отмечает 62INFO.ru, в машине было 180 поросят из ООО «Вердазернопродукт». Пока не известно, скольким из них удалось выжить. Водителю фуры оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.