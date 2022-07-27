Один человек пострадал в ДТП в Орле

Один человек получил травмы в результате ДТП в Орле. Об этом в среду, 27 июля, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел накануне, 26 июля, в 7:35 на Костромском шоссе. Водитель Nissan ехал со стороны переулка Бетонный в сторону Машиностроительной улицы. В районе дома № 2 он столкнулся с мотоциклом Hinlang, который следовал в попутном направлении и хотел перестроиться влево. В результате водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

22 июля на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области водитель Toyota Highlander выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Ist. Один человек погиб, еще трое пострадали.