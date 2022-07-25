Проверку по факту смертельного ДТП на А-331 организовали в Приангарье

В Иркутской области организована проверка по факту ДТП в Братском районе, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в минувшую пятницу, 22 июля, на федеральной трассе А-331 «Вилюй». По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota Highlander выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Ist.

Водитель Highlander погиб в карете скорой помощи по дороге в больницу. Его 27-летний пассажир, а также автомобилистка и пассажирка Toyota Ist получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу Тулуна, пишет ИА IrkutskMedia.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.