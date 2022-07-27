Назван преемник на посту покинувшего ЦБ Исаева

После ухода со своего поста заместителя председателя Центробанка Юрия Исаева валютный контроль и финансовый мониторинг в регуляторе будет курировать заместитель председателя Банка РФ Ольга Полякова. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Также отмечено, что отдел по противодействию недобровестным практикам, в свою очередь, возглавит еще один зампред Банка России Герман Зубарев. Таким образом, обязанности ушедшего руководителя будут разделены на несколько сотрудников, пишет ТАСС.

При этом уточняется, что представительство ЦБ в Китайской Народной Республике курирует первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин

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