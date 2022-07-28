Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Бедный олигарх» 18+

Режиссер: Гайк Асатрян. В ролях: Владимир Сычев, Максим Лагашкин, Клара Бела Балде, Ола Кейру, Карен Арутюнов, Александр Яцко

Комедия о миллионере Викторе, который оказался заперт в своем особняке без прислуги и средств к существованию. В этот трудный момент рядом с обедневшим олигархом остается только его камердинер Адам, который будет помогать Виктору выжить. А для этого придется сделать многое: превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмы ради получения страховки.

В онлайн-кинотеатре PREMIER

«Нахимовцы» 12+

Фото: Предоставлено «ПрофиСинема»

Режиссер: Олег Штром. В ролях: Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Даниил Ходунов, Никита Ходунов, Константин Раскатов, Иван Якименко, Василиса Шакунова

Приключенческий фильм выходит в прокат накануне Дня Военно-морского флота. Это добрая и захватывающая семейная картина о дружбе и взрослении. Потомственный военный капитан Логинов мечтает, что его сыновья пойдут в Нахимовское училище. Но братья-близнецы Семен и Тимофей решают, что продолжение морских традиций не для них. Подростки хотят сколотить состояние более легким путем и счастливо и беззаботно жить на гражданке.

С 28 июля в прокате

«Номер 309» 16+

Фото: KION

Режиссеры: Хасан Толга Пулат и Эмре Кавук. В ролях: Демет Оздемир, Фуркан Палалы, Сумру Явруджук, Гекче Озиоль и Джихан Эрджан

Премьера популярного турецкого сериала. Главная героиня — девушка Лале из рабочей семьи. Она влюбляется в молодого человека, но перед самой свадьбой он ее бросает. С этого момента Лале ставит крест на своем будущем и впадает в отчаяние. На помощь приходит мама, которая пытается выдать дочь замуж. Это романтическая мелодрама с элементами комедии.

С 31 июля в онлайн-кинотеатре KION

Театр

«Спящая красавица» 6+

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона

Хореограф-постановщик: Жан-Гийом Бар. В ролях: Алла Бочарова, Кирилл Вычужанин, Анна Скворцова, Вадим Смородин, Светлана Головкина, Елена Чернова, Степан Дёмин, Анастасия Мильяченко, Галина Михирева, Мария Репетиева

Этим спектаклем открывает свои гастроли на сцене Большого театра Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона. Балет на музыку Чайковского, рожденный в 1890 году, и поныне не утратил своей магии. Автор постановки Жан-Гийом Бар — французский хореограф из плеяды учеников Рудольфа Нуреева. Балет для него — это история, рассказанная танцем, а основную задачу он видит в том, чтобы не превращать танец в акробатику.

В королевском замке готовятся к празднику по случаю крещения принцессы Авроры. Добрые волшебницы во главе с Феей Сирени, крестной малышки, преподносят к колыбели свои чудесные дары. Внезапно появляется разгневанная Фея Карабос, которую не приглашали.

31 июля, 1 августа, 19:00, Большой театр, Историческая сцена

«Катарина, или Дочь разбойника» 12+

Фото: Пресс-служба Большого театра/Игорь Захаркин

Хореографы-постановщики: Сергей Бобров и Юлиана Малхасянц. В ролях: Елена Свинко, Георгий Болсуновский, Юрий Кудрявцев, Анастасия Осокина, Кирилл Литвиненко, Денис Казарин, Даниил Костылев, Демид Зыков

Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского привез в Москву несколько спектаклей. «Катарина, или Дочь разбойника» — романтический балет. Пойманный разбойниками во время утренней прогулки и сразу оценивший красоту Катарины живописец еще не догадывается, как бесконечно полюбит ее, увидев в образе модели большой картины в собственной мастерской. Лирические отношения главных героев усложняют двое: Дьяволино, обожающий Катарину разбойник, и ветреная Флоринда, невеста Сальватора.

29 июля, 19:00, 30 июля, 14:00, Большой театр, Историческая сцена

«Укрощение строптивой» 12+

Фото: Пресс-служба Театра Моссовета/Елена Лапина

Режиссер: Андрей Кончаловский. В ролях: Юлия Высоцкая, Алексей Розин, Александр Филиппенко, Игорь Ясулович, Ксения Комарова/Юлия Бурова, Владислав Боковин, Михаил Филиппов, Олег Кузнецов

«Укрощением строптивой» Андрей Кончаловский открывает задуманную им для постановки «шекспировскую трилогию». Идея этого проекта в том, чтобы погрузить зрителя в мир великого драматурга: Шекспир — комедия; Шекспир — трагедия; Шекспир — фантазия. В полижанровый сценический триптих, начатый «Укрощением строптивой», в дальнейшем должны войти трагедия «Макбет» и фантазия «Буря».

29 июля, 2 августа, 19:00, Театр Моссовета

Музеи

«Роман Руденко. Линия служения» 6+

Фото: Пресс-служба Красногорского филиала Музея Победы

Проект посвящен генеральному прокурору СССР и главному обвинителю на Нюрнбергском процессе от Советского Союза Роману Руденко. 30 июля исполнится 115 лет со дня его рождения. В экспозиции представлены раритеты главного обвинителя Нюрнберга. 70 подлинных экспонатов 1940–1950-х годов из личной коллекции семьи Руденко. В экспозиции собраны уникальные документы, редкие фотографии, научные труды, личные вещи. Например, пресс-папье прокурора, чайная пара, ручка, кортик, книги. В выставочном пространстве воссоздана трибуна с ростовой фигурой Романа Руденко.

До 15 октября, Красногорский филиал Музея Победы

«Чувство дома» 6+

Фото: Еврейский музей и центр толерантности

Проект представит работы 12 фотографов: Димы Жарова, Ольги Изаксон, Марины Меркуловой, Дарьи Назаровой, Юлии Невской, Владислава Некрасова, Станиславы Новгородцевой, Владимира Севриновского, Федора Телкова, Юрия Фокина, Станислава Чекмаева, Анастасии Яковицкой. Каждая история в экспозиции покажет, как формируются эмоциональные связи с местом, которое человек называет домом. Это может быть как родовое гнездо, так и чум, квартира детства и даже номер в отеле, в котором пришлось остановиться на несколько месяцев.

До 30 октября, Еврейский музей и центр толерантности

«В гостях у Майи Плисецкой» 6+

Фото: Пресс-служба музея-квартиры Майи Плисецкой

В Москве открылась музей-квартира Майи Плисецкой. Новое пространство — 12-й филиал Бахрушинского музея. Там собрано больше тысячи уникальных предметов из архивов семьи композитора Родиона Щедрина и народной артистки СССР, прима-балерины Большого театра Майи Плисецкой. В доме 25/9 на улице Тверской в квартире 31 проводят экскурсии. На них нужно предварительно записаться на сайте Музея Бахрушина. Посетителям расскажут историю создания балетов «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», о том, как рождался главный сценический образ балерины — легендарная Кармен.

Постоянная экспозиция, музей-квартира Майи Плисецкой

Концерты

«Моя волна караоке» 12+

Фото: Пресс-служба мероприятия «Моя волна караоке»

Популярные исполнители споют любимые хиты в формате караоке. В этот вечер Джарахов, Тося Чайкина, IOWA, SQWOZ BAB, Elvira T и Ваня Дмитриенко споют треки, которые любят петь на отдыхе. За концепцию вечера отвечает один из главных музыкальных энтузиастов Москвы и Санкт-Петербурга, Кирилл Сергеев. По задумке, все караоке-выступления артистов пройдут под живой аккомпанемент бэнда Gadzhi & Kito Jempere Boost Units под руководством одного из лучших барабанщиков России, Руслана Гаджимурадова.

29 июля, 20:30, парк Горького, «Плюс Дача»

Фестивали

«Архстояние: Счастье есть?» 16+

Фото: Пресс-служба Архстояния

На территории парка вырастет самый высокий арт-объект за всю историю — 29-метровый «Мавзолей мечты» от звезды российской деревянной архитектуры Тотана Кузембаева и откроется зона абсолютной беззаботности — «Аквариум» от Сергея Шеховцова. Можно будет как следует отдохнуть в «Санатории сна» от художника Романа Сакина и увидеть инсталляцию Александра Бродского «6 соток». В музыкальной программе: группы «Буерак», POLE, «Свидание», «Космос на потолке», Шарлот, Павел Додонов, а также танцпол Leveldva Chillrave.

С 29 по 31 июля, Никола-Ленивец

Realist Web Series Weekend 16+

Фото: Пресс-служба фестиваля «REALIST Web Series Weekend»

Realist Web Fest — единственный в России международный фестиваль веб-сериалов. Здесь можно увидеть лучшие примеры формата, созданного исключительно для интернета. В основном конкурсе представлено 23 сериала, среди них «Новенький», «Сама дура», «Естественный отбор – 2», «В рабочем порядке», «Восемь разгневанных женщин». В жюри вошли режиссер Наталия Мещанинова, актриса Юлия Хлынина, актер Никита Волков, сценарист Роман Кантор, оператор, сценарист и режиссер Сергей Мокрицкий. Председателем жюри выступит российский медиаменеджер, исполнительный директор АНО «Институт развития интернета» Елена Лапина.

C 29 по 31 июля, Ярославль

VI международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» 6+

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», под бескрайним южным небом, среди ароматов моря и степей АНО «Русские сезоны» представит поклонникам артистов балетной труппы Михайловского театра. На открытой сцене состоится серия показов балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в хореографии Начо Дуато. Это первые гастроли театра в Крыму.

С 3 по 7 августа, «Херсонес Таврический», Севастополь