Volkswagen запланировал продать завод в Калуге

Немецкий автоконцерн Volkswagen начал подготовку к продаже завода в Калуге. Об этом 27 июля сообщила «Газета.Ru».

«На завод уже приезжали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии. Также приезжали чиновники Минпромторга», — сообщил изданию источник.

5 июля в Группе ГАЗ опровергли сообщения о ликвидации производственной площадки Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. В компании заявили, что она находятся в режиме простоя, а работники получают 2/3 зарплаты.

25 мая представитель Volkswagen Group Rus сообщил «Известиям», что Volkswagen не будет возобновлять производство автомобилей в России в ближайшем будущем. Компания продолжает поставки российским дилерам запасных частей, но отмечает, что возможно увеличение времени ремонта автомобилей.