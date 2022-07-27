Количество выплаченных страховок по ОСАГО осталось на уровне 2021 года

Страховщики отчитались, что за шесть месяцев 2022 года ими были урегулировано 1,07 млн убытков, что практически точно совпадает с показателями 2021 года. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков.

Как пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, это свидетельствует о том, что российские страховщики справились с масштабным кризисом на рынке автозапчастей, а все страховые случаи удалось урегулировать в стандартные сроки.

«Рост средней цены полиса обязательной «автогражданки», который мы наблюдаем, в несколько раз меньше роста стоимости средней корзины запчастей, которая выросла примерно на 30%. Кроме того, количество заключаемых договоров и количество действующих договоров ОСАГО выросло, что говорит о том, что обязательная «автогражданка» остается доступной для автовладельцев», — заявил Игорь Юргенс.

По итогам первого полугодия 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила в России 71 561 рубль. По данным экспертов сумма увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 3010 рублей.

По состоянию на 30 июня 2022 года действовало 36,66 млн договоров, что на 10% больше прошлогоднего показателя (33,39 млн). Средняя премия по ОСАГО составила 6182 рубля.

22 июля российские страховые компании начали предлагать автовладельцам полисы ОСАГО в кредит. По информации СМИ, компания «Согласие» предлагала полисы ОСАГО в кредит через сервис «ЮKassa». Другая страховая организация, «Совкомбанк страхование», сообщила, что ближайшее время планирует запустить продажу полисов в рассрочку.