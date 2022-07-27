Новый приют для животных открылся в Шимановске в Приамурье

В городе Шимановск Амурской области открылся межмуниципальный приют для животных. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в региональном управлении ветеринарии.

«Приют в Шимановске примет животных не только из своего города, но и из других территорий. На сегодняшний день работы здесь завершены, помещения соответствуют всем современным требованиям», — рассказал глава ветуправления Сергей Самохвалов.

По его словам, в приюте обустроены теплые вольеры, места для выгула, кухня для обеспечения полноценного питания животных. В штате предусмотрен ветеринарный врач.

Учреждение сможет принять одновременно до 160 собак. В будущем его планируется расширить для одновременного пребывания 350 животных. На создание приюта из регионального бюджета было выделено 20 млн рублей.

В апреле этого года сообщалось, что в Приамурье ведется работа по созданию сети межмуниципальных приютов для животных. Согласно расчетам специалистов, чтобы обеспечить потребности региона, хватит пяти учреждений, которые будут принимать собак.