Приют для животных планируют открыть в Тынде до конца года

В Тынде (Амурская область) до конца 2022 года планируют открыть приют для животных. Об этом сообщает региональное правительство.

На сегодняшний день здания, в которых разместится приют, уже переведены из федеральной в муниципальную собственность. Также подготовлена смета, пишет ИА PriamurMedia.

«После проверки расчетов управление ветеринарии направит заявку на финансирование в областной минфин. Работы планируются не слишком масштабные, поэтому мы рассчитываем, что первых животных приют в Тынде сможет принять уже в конце года», — рассказал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

Как отмечает Амурская служба новостей, в Приамурье сейчас ведется работа по созданию сети межмуниципальных приютов для животных. Согласно расчетам специалистов, чтобы обеспечить потребности региона хватит пяти учреждений, которые будут принимать собак.

Первый из пяти приютов должен открыться этим летом в Шимановске. Остальные создадут в Тынде, Свободном, Белогорском муниципальном округе и Тамбовском районе.