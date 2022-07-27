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Глава Феодосии подал в отставку после критики со стороны Аксенова

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Фото: vk.com
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Мэр Феодосии Андрей Лебедев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в среду, 27 июля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Отмечается, что Лебедев подал в отставку после того, как руководству города не удалось устранить ранее выявленные недостатки.

«По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков. Однако, по его словам, результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными.

«С целью повышения эффективности работы должностных лиц считаю необходимым назначать руководящий состав Республики Крым с трехмесячным испытательным сроком», — отметил он в своем сообщении.

При этом подчеркнул, что, если человек справляется, он будет работать дальше, если нет — будет принято решение об увольнении.

По словам главы Крыма, трех месяцев более чем достаточно для управленца, чтобы показать свою эффективность.

Ранее, 17 июня, Аксенов заявил, что в течение месяца все министерства, ведомства, службы, представители депутатского корпуса и партийных организаций должны не просто зафиксировать проблемы жителей Феодосии, а решить конкретные вопросы.

Он поручал сотрудникам администрации обойти город насквозь: проезды, проходы, придомовые территории, пляжи и так далее.

В противном случае Сергей Аксенов предупреждал, что сотрудников феодосийской администрации ожидает увольнение.

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