Трое детей пострадали при пожаре в частном доме в Якутии
В городе Олекминск (Якутия) в результате пожара в частном жилом доме пострадали трое детей. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Пожар произошел около 6 утра 27 июля. К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены две комнаты и кровля.
В результате происшествия пострадали трое детей. Об их состоянии информации нет.
Площадь пожара составила 100 кв. м. Предположительной причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки.
В тушении были задействованы 10 человек личного состава и три единицы техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
5 июля сообщалось, что подросток 14 лет спас ребенка при пожаре в жилом частном доме в селе Староалейское в Алтайском крае. Пожар произошел после удара молнии. Семилетняя девочка, которая находилась в доме, спряталась в дальней комнате.