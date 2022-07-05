Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ
Экономика
В ФАС не поступало ходатайство о приобретении KFC
Мир
Путин обсудил с Мирзиёевым события в Каракалпакии
Туризм
Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах
Мир
NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone на пути к Луне
Происшествия
Второго не выходившего на связь горняка в Кузбассе нашли погибшим
Интернет
ASUS показал смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro
Мир
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
Общество
Стартовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов — 2022»
Авто
Власти Москвы допустили возможность производства электромобилей в городе
Мир
Ураган «Бонни» набирает силу у берегов Мексики

Подросток спас ребенка при пожаре в жилом доме в Алтайском крае

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подросток 14 лет спас ребенка при пожаре в жилом частном доме в селе Староалейское в Алтайском крае. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает altapress.ru со ссылкой на администрацию Третьяковского района региона.

Пожар произошел после удара молнии 27 июня, загорелась мебель и домашние вещи. Семилетняя девочка, которая находилась в доме, спряталась в дальней комнате.

Мимо проходил школьник, который увидел клубы дыма. Он знал, что в доме могут быть дети, вошел внутрь и вывел испуганного ребенка на улицу.

3 июля пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть горящую крышу здания на Краснопресненской набережной. По предварительной информации, загорелись строительные леса на площади 1 кв. м. Огонь удалось ликвидировать до приезда спасателей. Пострадавших нет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022