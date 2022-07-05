Подросток спас ребенка при пожаре в жилом доме в Алтайском крае

Подросток 14 лет спас ребенка при пожаре в жилом частном доме в селе Староалейское в Алтайском крае. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает altapress.ru со ссылкой на администрацию Третьяковского района региона.

Пожар произошел после удара молнии 27 июня, загорелась мебель и домашние вещи. Семилетняя девочка, которая находилась в доме, спряталась в дальней комнате.

Мимо проходил школьник, который увидел клубы дыма. Он знал, что в доме могут быть дети, вошел внутрь и вывел испуганного ребенка на улицу.

3 июля пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть горящую крышу здания на Краснопресненской набережной. По предварительной информации, загорелись строительные леса на площади 1 кв. м. Огонь удалось ликвидировать до приезда спасателей. Пострадавших нет.