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Эксперт спрогнозировала цену нефти Brent не более $107 за баррель

Эксперт Крылова спрогнозировала цену нефти Brent не более $107 за баррель
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Цены на сентябрьский фьючерс нефти марки Brent останутся в зоне $100–107 за баррель. Об этом заявила «Известиям» управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова в среду, 27 июля.

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По данным лондонской биржи ICE сентябрьский фьючерс на Brent стоит $104 за баррель. Накануне цена колебалась в пределах $104–107 за бочку, закрывшись в итоге в слабом минусе, отметила Крылова.

«Спрэд с более активным контрактом — октябрьским — составляет на текущий момент $1 в пользу сентябрьского. В целом рынок энергоносителей находится в ожидании итогов заседания ФРС США, в результате которого будет важен не столько факт поднятия ключевой ставки (это уже в цене), сколько взгляд регулятора на будущее», — рассказала эксперт.

Из новостей отметим предварительную неплохую статистику по запасам от Американского института нефти: запасы сырой нефти упали на 4 млн баррлелей, а запасы бензина — на 1,1 млн баррелей, сказала эксперт ПСБ.

В эту среду выйдут данные от Минэнерго США — более примечательные с точки зрения спроса, добавила она. Однако на фоне заседания Федрезерва и решения Вашингтона о высвобождении дополнительных 20 млн баррелей из стратегического резерва для стабилизации цен на топливо, скорее всего, эти данные будут незаметны, заключила специалист.

Говоря о ценах российского сорта нефти Urals, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко отметил, что его базовый долгосрочный прогноз совпадает с видением Центробанка.

«В cледующем году Urals будкт стоить $70 за баррель, далее ниже, в районе $60», — сказал он.

Центробанк повысил прогноз цены нефти Urals на 2022 год до $80 с $75 за баррель, говорится в материалах регулятора от 27 июля. Прогноз на 2023 год увеличен до $70 с $65 за баррель, на 2024-й — до $60 с $55 за баррель.

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