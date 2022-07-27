Россияне назвали критерии выбора машины с пробегом

В России при покупке неновой машины большинство покупателей смотрят на количество предыдущих владельцев и их возраст. К такому выводу пришел ресурс «Авто.ру», который поделился 27 июля с «Известиями» данными своего исследования.

Большинство респондентов считают, что один или два хозяина в ПТС это приемлемое количество. Пол владельца также не имеет особого значения, зато важен возраст. По результатам опроса выяснилось, что больше доверяют автомобилистам в возрасте от 40 до 50 лет.

Чуть более 48% опрошенных считают, что лучше всего выбирать автомобиль, на котором ездили взрослые водители от 40 до 50 лет. Вторые в рейтинге доверия — люди 30–40 лет, их доля немного больше 22%.

Владельцам старше 50 лет доверяют примерно 10% респондентов.

Совсем не доверяют молодым автовладельцам: лишь 1% опрошенных считает, что покупать машину у собственников моложе 30 лет это хорошая идея.

Опрос «Авто.ру» показал: машины после одного или двух хозяев в равной степени интересны большинству пользователей (по 29% соответственно). На большее количество владельцев согласны только 26% респондентов. При этом 16% опрошенных вообще не посмотрят на то, сколько хозяев было у машины. Для них самое главное состояние машины.

26 июля эксперты «Автостата» сообщили, что в июне 2022 года россияне купили 353 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Этот объем на 32% ниже результата июня 2021 года. Самой популярной маркой на вторичном рынке в России стала Lada.