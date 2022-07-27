Дорогу к Первому озеру построят в Челябинске

В Челябинске к октябрю построят новую дорогу к Первому озеру. Работы ведутся в Чурилово, подрядчиком выступает ООО «Дорстройгрупп». Сумма контракта составляет 173 млн рублей.

Дорога будет начинаться от улицы Трашутина. Рабочие уже провели отсыпку, скоро приступят к закладке щебеночного основания, бортового камня и дорожной «одежды». Ширина проезжей части составит 7,5 м, а тротуаров — 3 м. Там же появятся широкие велодорожки и придорожные зоны.

Движение по новой дороге планируется открыть к октябрю, а позже запустят общественный транспорт. Следующим этапом станет благоустройство береговой линии Первого озера, сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что дорожные службы Челябинска работают в особом режиме. Это связано с установившейся в регионе жаркой погодой. Машины круглосуточно поливают водой городские магистрали.