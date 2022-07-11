Дорожные службы Челябинска перешли на особый режим из-за жары

В Челябинске дорожные службы переведены на особый режим. Это связано с установившейся в регионе жаркой погодой. Машины круглосуточно поливают водой городские магистрали.

Kursdela.biz отмечает, что сейчас температура в городе уже превышает +30 градусов. Из-за этого асфальтированные и грунтовые дороги сильно разогреваются, вследствие чего дорожное полотно быстрее разрушается. К тому же, разогретый асфальт становится пластичным и поддается воздействию колес автомобилей, образовывая колею.

Коммунальные службы охлаждают дороги при помощи поливомоечных машин не только для того, чтобы сохранить дороги, но и для того, чтобы снизить уровень взвешенных частиц в воздухе

Орошение дорог будет проводиться вплоть до прекращения экстремальных температур воздуха.

Ранее МЧС предупредило, что 11 июля в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха днем до +33 градусов.