В Германии планируют снова запустить три АЭС

Глава технадзора ФРГ заявил, что в стране в течение ближайших недель или месяцев могут быть снова введены в эксплуатацию три АЭС. В Германии уже действуют три атомные электростанции, а значит вскоре, будут работать шесть таких установок, передает телеканал «Известия». Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страна не будет возрождать ядерную энергетику.

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