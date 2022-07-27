Потребкредиты и ипотека в российских банках подешевели на 0,2-1,5 п.п.

Более 30 банков после снижения ключевой ставки скорректировали условия по своим потребительским и жилищным кредитам. Это следует из данных финансового маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомились «Известия».

За последние восемь дней условия по ипотеке улучшила 21 кредитная организация — ставки снизились в диапазоне 0,25-1,5 п.п., следует из данных «Сравни». За это время условия по потребкредитам пересмотрели 22 банка, включая девять крупных игроков. Проценты по этому продукту уменьшены в коридоре от 0,2 до 1,4 п.п., добавили в пресс-службе «Сравни». В совокупности ставки хотя бы по одному из рассматриваемых выше видов займов снизили в 34 банках.

Большинство участников рынка последуют за крупнейшими банками и тоже снизят ставки по основным кредитным продуктам на 0,5-1 п.п., считает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако, по его мнению, более значимого их удешевления пока ждать не стоит. Потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года будет ограничен инфляцией, которая в годовом выражении всё еще высока, пояснил эксперт.

Снижение процентных ставок по кредитам — позитивный тренд для экономики России и всех хозяйствующих субъектов, так как более доступные займы поддержат бизнес и поспособствуют запуску новых проектов, отметил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Также «дешевые» кредиты помогут гражданам быстрее решать бытовые и жизненные вопросы, уверен он.

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«Падать от ставки: потребкредиты и ипотека подешевели на 0,2-1,5 п.п.»