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Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Большая часть (69%) самых опасных вирусов, атакующих компьютер на уровне железа, заточены под устройства, выпущенные преимущественно до 2020 года. Это показало новое исследование специалистов Positive Technologies, рассказали «Известиям» в компании.

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Есть вредоносные программы (буткиты) такого рода и для новой техники, но шанс столкнуться с проблемой меньше — под последние модели разработано всего 18% подобного софта.

«Среди проанализированных нами буткитов большинство были разработаны под устаревший и небезопасный BIOS. Intel еще в 2020 году остановила поддержку этого ПО, но некоторые компании не могут быстро обновить IТ-инфраструктуру, в которых по умолчанию рекомендовано использовать BIOS», — рассказала «Известиям» аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова.

Буткиты опасны не только для старых компьютеров, но и для новых, использующих UEFI. Согласно данным Национальной базы уязвимостей США, на 2021 год было обнаружено 18 таких слабых мест для нового программного обеспечения, хотя в 2019-м их было всего пять. Первый буткит, ориентированный именно на новые гаджеты, разработали в 2017 году.

«Основная проблема уязвимостей подобного рода в том, что исправить их очень сложно. Это не программное обеспечение, которое можно поправить с помощью заплаток достаточно быстро, а именно настройки железа», — объяснил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Атакуй железо: названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров»

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