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В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело после взрыва в гараже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Следственный отдел по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело после взрыва в одном из гаражей в Сергиевом Посаде, где погибли два человека. Корреспондент «Известий» оказалась на месте происшествия 26 июля.

На месте инцидента работали сотрудники ведомства. Они проверяли, что хранилось в гараже. По предварительной информации, там могли быть газовые баллоны или более опасный груз: дело в том, что фирма бизнесмена Владимира Громова, владельца гаража, занимается производством боеприпасов и пиротехники. Его также допрашивали следователи.

После мощного взрыва от постройки ничего не осталось. Кроме того, повреждены три соседних бокса. По словам очевидцев, сначала они подумали, что взорвалась бомба.

На место происшествия также прибыли родственники погибших, с которыми работали психологи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«Возгорание потушено. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

После взрыва уцелела иномарка, припаркованная рядом. Предположительно, машина принадлежит владельцу гаража.

Взрыв в гаражно-строительном кооперативе «Восточный» произошел 26 июля. Как сообщалось ранее днем, площадь возгорания составила 5 кв. м, но из-за возгорания мусора и мебели площадь увеличилась до 60 кв. м.

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