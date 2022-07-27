Скандинавский исход

С первого дня существования Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) действует лимит в пять легионеров. В сезоне-2015/16 Минспорт РФ стал считать иностранцами всех, кто не имеет права выступать за сборную России. Однако спустя два года это положение отменили — из легионеров исключили хоккеистов, имеющих спортивное гражданство Белоруссии и Казахстана, в том числе это касается игроков из дальнего зарубежья, заигранных за сборные этих стран.

С тех пор, за очень редкими исключениями, клубы КХЛ всегда выбирали легионерскую квоту. Усилиться добротными игроками за умеренные деньги были не прочь как середняки, так и гранды. Однако всё изменилось после 24 февраля.

Массовый отъезд легионеров из западных стран начался прямо в разгар розыгрыша Кубка Гагарина-2022. Особенно болезненным он стал для клубов, где иностранные игроки были на ведущих ролях. Например, для «Салавата Юлаева» — его покинули новоиспеченные олимпийские чемпионы финны Гранлунд, Маннинен и Хартикайнен. Где-то легионеры оставались до последнего, как, например, в СКА, но мыслями все уже были у себя на родине.

Как оказалось впоследствии, на всех без исключения зарубежных хоккеистов оказывалось серьезное давление со стороны посольств и спецслужб их стран, о чем не раз заявляли сами игроки. В первую очередь это касается граждан Финляндии, Швеции и Чехии.

В мае Минспорт и Федерация хоккея России (ФХР) предложили КХЛ сократить лимит до трех легионеров. Об этом даже заявил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг. Однако президент КХЛ Алексей Морозов воспротивился реформе. Как показывает практика, в существующих условиях количество легионеров далеко не столь принципиально.

С 1 мая, дня открытия рынка свободных агентов, в КХЛ приехало менее 30 новых легионеров. Если раньше в нашей лиге преобладали финны и чехи, то теперь ситуация изменилась. В это межсезонье КХЛ пополнили всего один чех и один швед. Это русскоязычный форвард СКА Дмитрий Яшкин, уже выступавший в КХЛ за московское «Динамо», и защитник ЦСКА Фредрик Классон. Яшкин пока единственный представитель Чехии. Шведов в КХЛ пока остается трое: помимо Классона, это вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн и защитник «Северстали» Робин Пресс.

В то же время политика, судя по всему, не останавливает североамериканцев. Составы наших клубов в следующем сезоне пополнят 10 канадцев и 7 американцев. И это не считая тех, кто уже играет в КХЛ и никуда не уехал. Среди этих 17 человек ярких звезд нет. В основном это крепкие игроки АХЛ (второй по силе лиги Северной Америки) и единицы с опытом игры в НХЛ (например, Джош Хо-Сэнг и Алекс Хмелевски из «Салавата Юлаева»).

Пока только один клуб заполнил всю легионерскую заявку — «Автомобилист», где значатся шведский вратарь Матссон (вряд ли он приедет к началу сезона), американский защитник Эберт, форварды — француз Да Коста, немец Мэйсек и канадец Кормье. «Авангард», «Адмирал» и «Магнитка» близки к заполнению — у них по 4. Не торопятся пополнять заявку лидеры «Запада» — СКА и ЦСКА — у них по два иностранца.

Удивляют два других гранда: «Локомотив» и «Ак Барс». Они пока не взяли ни одного легионера. Впрочем, яркое комплектование российскими игроками делает дозаявку легионеров для этих клубов не столь необходимой. Особенно это касается казанцев, где будут играть Вадим Шипачев, Александр Радулов и Вячеслав Войнов

В остальных клубах КХЛ — от одного до трех иностранцев. Такая же картина у минского «Динамо» и «Барыса», иностранных клубов КХЛ, не ограниченных лимитом. Китайский «Куньлунь», обычно почти полностью состоящий из североамериканцев, вынесем за скобки — пока там подписан всего один хоккеист, американский вратарь Джереми Смит. Комплектоваться команда из Поднебесной начинает только в середине августа.

После завершения Кубка Гагарина-2022 всем специалистам и болельщикам казалось, что легионеры в ближайшие несколько лет не приедут в КХЛ. Однако на деле оказалось по-другому. Поток уменьшился, но не пересох. Более того, им вполне можно утолить жажду. Тот, кто хотел разорвать действующий контракт, уже сделал это. Например, латыш Микс Индрашис, подписавший соглашение со «Спартаком», на которого буквально набросилась вся общественность страны. Или канадец Даниэль Одетт: он снова должен был приехать в «Витязь», но по информации «Спорт-Экспресса», его отец, бывший игрок НХЛ Дональд Одетт, отговорил форварда от поездки в Россию.

Но многие не видят препятствий для продолжения карьеры в России. Пусть за последние 5–7 лет зарплаты в КХЛ существенно упали, но все равно ни в АХЛ, ни в Европе легионеры не смогут заработать таких денег, как в России. Большие зарплаты есть только в НХЛ, но туда еще надо пробиться. Люди из западных стран, в том числе спортсмены, заметно подустали от политики. И это делает массовый исход легионеров из КХЛ крайне маловероятным.

Автор — руководитель отдела хоккея «Спорт-Экспресса»

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