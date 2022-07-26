Подозреваемого в убийстве женщины задержали в Бугуруслане

В Бугуруслане (Оренбургская область) по подозрению в убийстве 51-летней женщины задержан 42-летний местный житель. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что 16 июля 2022 года около одного из домов по улице Железнодорожной подозреваемый поссорился со своей знакомой. В ходе конфликта он задушил оппонентку, а затем скрылся с места происшествия, пишет 56orb.ru.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

«Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — цитирует сообщение СК РИА «Оренбуржье».

26 июля «Известия» сообщали о задержании подозреваемого в двойном убийстве рядом с Павловским Посадом под Москвой. Мужчина пришел в прокуратуру Московской области сам и сознался в содеянном.