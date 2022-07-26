Подозреваемый в двойном убийстве под Павловским Посадом задержан

Задержан подозреваемый в двойном убийстве рядом с Павловским Посадом под Москвой. Об этом сообщает источник «Известий» во вторник, 26 июля.

Отмечается, что мужчина пришел в прокуратуру Московской области сам и сознался в содеянном.

Накануне были опубликованы кадры, на которых можно увидеть мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек.

Тело одной жертвы было найдено с огнестрельным ранением 23 июля на дороге недалеко от Аверкиевского лесничества, а второго нашли спустя несколько часов на дачном участке в деревне Власово.

Как выяснила полиция, подозреваемым оказался 53-летний житель деревни Власово, который страдает психическим заболеванием.