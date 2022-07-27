Египетская сила

Быть глобальной державой нелегко. Буквально каждый регион мира требует пристального и непрерывного внимания. Иначе не получится выстроить долгосрочные диалоговые механизмы и сбалансировать интересы самых разных международных акторов, особенно в текущей стрессовой геополитической обстановке.

Дипломатическое турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по странам Африки проходит в условиях резкого обострения конфликта с Западом. Вашингтон продвигает в развивающихся государствах довольно простой нарратив: Москва экспортирует нестабильность. Американская модель глобального капитализма трещит по швам, кризисные явления в мировой экономике нарастают, цены на энергию и продовольствие скачут галопом не только по Европам. Кто виноват? По логике Штатов, конечно же, Россия: с их точки зрения именно она развязала военный конфликт на Украине, именно она тормозит мировой экспорт зерна и взвинчивает его стоимость и именно она априори несет ответственность за все плохое, что происходит в современном мире.

У России прямо противоположная трактовка глобального кризиса. Так сказать, контрнарратив. РФ вопреки заявлением Запада в определенном смысле экспортирует стабильность и работает на смягчение накопившихся в мировой экономике кризисных явлений. В минувшее воскресенье Сергей Лавров попытался донести эти тезисы до максимально широкой дружественной аудитории в Каире. В ходе встречи с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств глава МИДа сделал особый акцент на том, что глобальный «кризис усугубился в результате неправомерных западных санкций против Российской Федерации».

Накануне визита в Египет Россия при посредничестве ООН и Турции после сложного переговорного процесса достигла договоренностей с Украиной по разблокированию маршрутов вывоза ее сельскохозяйственной продукции через черноморские порты. По сути, РФ пошла на существенный компромисс. Не добившись снятия всех западных рестрикций на свой аграрный экспорт, Москва тем не менее дала зеленый свет поставкам на мировой рынок украинского продовольствия. Насколько можно судить, его объемы несколько преувеличены. Однако на ближайшее время стамбульские договоренности в случае их последовательного выполнения всеми сторонами вполне могут ощутимо стабилизировать ситуацию.

Важно понимать, что около 40% пшеницы поставляется в Африку из России и Украины. Египет зависит от ввоза этой ключевой сельскохозяйственной культуры из двух стран еще больше — на 80%. Опыт «арабской весны» свидетельствует о том, что цены на хлеб — важный для региона элемент социально-экономической и политической устойчивости. Именно поэтому заверения Сергея Лаврова о том, что Россия вопреки ограничительным мерам Запада продолжит стабильно поставлять зерно в Египет и другие дружественные страны континента, создают благоприятный фон для переговоров по остальным, не менее важным вопросам.

20 июля в городе Эль-Дабаа дан старт строительству первой российской атомной электростанции в Африке. В XX веке СССР помог Египту «приручить» Нил с помощью Асуанской плотины. В XXI веке Россия ставит на службу арабской республике мирный атом. После выхода на проектную мощность АЭС сможет покрыть около 10% энергетических потребностей быстро развивающейся страны.

В советский период уходят корнями и традиционно дружественные взаимоотношения России с Республикой Конго. Ее президент Дени Сассу-Нгессо в качестве главы государства посещал и СССР, и Россию, что называется, застал всех генеральных секретарей Компартии, начиная с Леонида Брежнева. Тысячи конголезцев в разные годы прошли обучение в наших вузах. Многие теперь работают в правительственных структурах. Не реализовать десятилетиями нарабатываемый потенциал взаимоотношений было бы непростительной ошибкой. Именно поэтому уже в ближайшей перспективе можно надеяться на положительную динамику сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, сфере строительства инфраструктурных объектов, а также в продвижении высокотехнологичных проектов в области мирного атома, цифровых сервисов в сфере услуг, городского управления, агротехнологий.

Африка — ресурсно богатый, но при этом технологически отсталый континент. Например, Уганда располагает золотыми месторождениями, оцениваемыми в триллионы долларов. Как нетрудно догадаться, их разработкой занимается китайская компания Wagagai. РФ не может тягаться с КНР по объему капиталовложений в Африку. Нам это и не нужно. Однако принять более активное участие в освоении ресурсной базы континента необходимо, равно как и масштабировать приобретаемый сейчас в Египте опыт высокотехнологичного экспорта, причем не только оружейный и атомный.

Во многих странах Африки открыты к расширению сотрудничества с РФ. Советский антиколониальный бэкграунд придает убедительности российской антизападной риторике. Противопоставление «золотого миллиарда» развивающимся странам, к которым в определенном смысле относится и Россия, встречает в Африке положительный отклик. Бывшие колониальные державы заметно нервничают, особенно французы. Париж контролировал львиную долю континента еще тогда, когда России не было даже на горизонте. Сейчас же РФ «окопалась» в ЦАР, Мали и других франкоговорящих странах континента, шаг за шагом вытесняя европейцев. И если раньше Россию еще как-то сдерживало стремление не портить отношения с Елисейским дворцом, то сегодня Москва не ограничена в своих действиях в Африке ничем, кроме некоторого дефицита внешнеполитических ресурсов.

Пусть американцы сколько угодно вызванивают африканских лидеров, чтобы уговорить их не фотографироваться с министром иностранных дел России. Пусть Эммануэль Макрон сломя голову бежит по континенту по следам Лаврова, пытаясь собрать осколки Французской империи. Время господства Запада в Африке безвозвратно прошло.

Потребуются время и немалые усилия, чтобы «перекрыть» вашингтонский нарратив о деструктивной роли РФ в международных делах. Однако в Африке и арабском мире российская трактовка нарастающего кризиса глобального капитализма уже сейчас ложится на вполне благодатную антиколониальную почву.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора