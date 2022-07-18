Восток — дело спорное

В годы холодной войны Ближний Восток был ареной интенсивного противостояния СССР и США. Американцы делали главную ставку на Израиль. Мы — на арабские государства. В определенные моменты соперничество доходило до опасной черты. Например, 25 октября 1973 года. В этот день США, опасаясь прямого военного вмешательства Советского Союза в очередную арабо-израильскую войну, привели свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности (DEFCON 3). К счастью, Карибского кризиса на Ближнем Востоке так и не случилось. Однако конфликтный потенциал региона был и остается довольно высоким.

Деструктивное стремление США разделить Ближний Восток на враждующие группировки лишь усугубляет ситуацию. В ходе своего летнего турне по региону американский президент сразу же дает понять, против кого следует дружить союзникам Вашингтона: «Единственное, что хуже существующего сейчас Ирана, — это Иран с ядерным оружием». Примечательно, что и предыдущий американский президент-республиканец, которого демократы критикуют буквально за всё и вся, рассуждал ровно в том же ключе. Разве что артикулировал свою любовь к Израилю и неприязнь к Ирану без неловких запинок.

Проблема в том, что сохранение безъядерного статуса Исламской Республики требует реанимации Совместного всеобъемлющего плана действий. Иран вполне обоснованно требует определенных гарантий безопасности и снятия санкций в обмен на сотрудничество с МАГАТЭ по своей ядерной программе. Однако сначала Трамп, а теперь и Байден последовательно выбирают конфронтацию вместо урегулирования.

Ценою потенциальной дестабилизации Ближнего Востока хозяева Белого дома решают текущие задачи сохранения пошатнувшихся позиций США в регионе. Не в состоянии предложить своим союзникам конструктивную повестку дня, американцы действуют по принципу: в любой непонятной ситуации — разжигай конфликт. С иранцами, русскими, китайцами — смотря по обстоятельствам.

Похоже, что заявления Джейка Салливана о планах Тегерана поставить Москве до нескольких сотен беспилотников делались именно с этой целью. Неслучайно помощник президента США по национальной безопасности поставил акцент на том, что Россия якобы запрашивает у Ирана технику и вооружения, которые использовались для атак на Саудовскую Аравию. Разумеется, в подтверждение своих слов Салливан не дал себе труда предъявить какие-либо доказательства. Да и рассорить Москву с Эр-Риядом такого рода вбросами едва ли получится. Но, как говорится, попытка не пытка.

Сближение Саудовской Аравии с РФ и КНР настолько напугало американцев, что президент США был вынужден отправиться с официальным визитом в страну, которую ранее называл изгоем. Похоже, в Белом доме решили, что лучше потерять лицо, чем утратить контроль над стратегически важной аравийской монархией. «Ее водные пути необходимы для мировой торговли и ключевых цепочек поставок. А ее энергетические ресурсы жизненно важны, чтобы смягчить последствия конфликта на Украине», — увещевает своих соотечественников президент Байден.

Проблема в том, что КСА, равно как и другие нефтедобывающие страны региона, вряд ли сможет дать американцам то, чего они так настойчиво добиваются. Даже если захочет. Предположим, что непревзойденное красноречие Байдена сработает и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман согласится «выбросить» на мировые рынки всю нефть, которую технически возможно добыть сейчас на полуострове. Продержаться на верхней планке договоренностей ОПЕК+, а уж тем более превысить ее удастся от силы несколько недель. В течение которых цена на черное золото, скорей всего, несколько снизится. А дальше-то что?

Кажется, американцы банально не понимают, что нельзя просто так взять и сегодня же нарастить производство нефти по их прихоти. Завтра вложенные в ее добычу и транспортировку средства могут пойти в песок просто потому, что Запад снова шарахнется в сторону возобновляемых источников энергии в ущерб углеводородам. Непоследовательность американцев и их дурная привычка решать принципиальные вопросы в одностороннем порядке делает любые договоренности с США зыбкими, как песок аравийской пустыни.

Именно поэтому КСА намерено и впредь принимать решения касательно добычи черного золота в рамках договоренностей ОПЕК+ и по согласованию с Россией. Эр-Рияд всё еще сильно зависит от поставок оружия из Вашингтона, поэтому не может совсем не учитывать его интересы. Но это вовсе не означает, что саудиты готовы пожертвовать отношениями с Москвой ради того, чтобы кинуться в экстренном порядке утолять нефтяную жажду американцев.

В то время как США активно сколачивают антииранскую коалицию в регионе, Россия, наоборот, стремится вывести отношения с Исламской Республикой на принципиально более высокий уровень. От развития международного транспортного коридора «Север — Юг» до технологического сотрудничества и сопряжения банковских систем в условиях западных санкций — чем дальше, тем больше повестка взаимодействия Москвы и Тегерана наполняется не только геополитическим, но и торгово-экономическим содержанием.

Пока что успехи скромные. В настоящее время торговый оборот между Россией и Ираном составляет всего $4 млрд. Однако уже к концу этого года планируется достичь планки в $10 млрд. 14 июля президент России подписал закон о ратификации протокола к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Стратегическое сотрудничество между нашими странами помогает нам эффективнее преодолевать санкционные ограничения.

За последние годы Москва сумела приобрести в регионе репутацию партнера, который держит слово. На Ближнем Востоке это очень ценят…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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