Демографы ВШЭ допустили рост численности россиян до 216 млн человек к концу XXI века

Численность населения России к концу XXI века может составить от 67,4 млн до 216,7 млн человек. Такие прогнозы были предоставлены демографами из НИУ ВШЭ, с которыми ознакомились РБК.

Эти данные представляют собой границы, за которые численность населения не выйдет. Самое низкое значение представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, а верхний — сочетание сценариев всех трех вариантов.

Всего демографами разработано 30 вариантов возможного развития событий. Пять из них предполагают относительную стабильность численности населения в диапазоне 146–156 млн человек, девять вариантов — рост до 160 млн и выше.

При этом наиболее вероятный сценарий — сокращение численности населения России до 137,5 млн человек к концу XXI века. Согласно этому прогнозу, к середине 2070-х годов численность россиян уменьшится на 10%, до 131 млн, а затем будет увеличиваться в пределах 5%.

9 июня президент страны Владимир Путин назвал демографию первой задачей государства. Он отметил, что жителей России должно быть больше и при этом они непременно должны быть здоровы.

28 января Росстат опубликовал данные о снижении населения России за 2021 год на 1,04 млн человек: скончались 2,44 млн россиян, родились 1,4 млн младенцев. По данным Росстата, большинство граждан умерли в прошлом году из-за COVID-19.