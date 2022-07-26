В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают изменение климата. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Глобальное потепление: новые вызовы и угрозы».
Почему в мире всё чаще происходят экстремальные погодные явления? С какими угрозами человечество может столкнуться в будущем? Насколько существующая инфраструктура готова к новой климатической реальности?
Участники:
- Александр Нахутин, заместитель директора по науке Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН;
- Павел Константинов, доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Владимир Семенов, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН (онлайн);
- Александр Шувалов, метеоролог, руководитель прогностического центра;
- Михаил Юлкин, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог.