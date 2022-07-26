В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают изменение климата. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Глобальное потепление: новые вызовы и угрозы».

Почему в мире всё чаще происходят экстремальные погодные явления? С какими угрозами человечество может столкнуться в будущем? Насколько существующая инфраструктура готова к новой климатической реальности?

Участники: