Боевой дух украинской армии снижается, об этом заявляет New York Times. Как отмечает издание, проблема в том, что среди населения растет количество не желающих служить, передает телеканал «Известия». В войска набирают буквально на улицах. Некоторые из тех, кто получил повестки, говорят, что им никогда не давали выбора.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.