Полиция проверит блогера Поперечного на предмет дискредитации ВС РФ

Полиция проверяет блогера Данилу Поперечного на предмет дискредитации российских ВС. По данным «Известий», столичным правоохранителям поступило обращение о проверке Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) комика.

С просьбой проверить соцсети блогера обратился гражданин РФ, сообщивший о негативных высказываниях Поперечного о проведении спецоперации по защите Донбасса.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. На данный момент местонахождение блогера неизвестно.

22 июля сообщалось, что на депутата Новосибирского горсовета Хельгу Пирогову возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Спустя три дня стало известно, что она покинула страну.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям.