Более 190 тыс. человек в Японии порекомендовали эвакуироваться из-за риска оползней

Более 190 тыс. человек в Японии порекомендовали эвакуироваться из-за риска оползней

2022-07-26 07:24:53

2022-07-26 07:24:53

2022-07-26 07:24:53

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru