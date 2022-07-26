Более 190 тыс. человек в Японии порекомендовали эвакуироваться из-за риска оползней
Из-за продолжительных ливней более 190 тыс. жителей Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за риска оползней, передает телеканал «Известия». Нестабильная ситуация сейчас сохраняется в некоторых районах префектуры Сидзуока. В регионе установлен четвертый из пяти возможных уровней опасности. Метеорологи сообщили, что за сутки в ряде районов префектуры Сидзуока может выпасть до 100 мм осадков.
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