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Банки ограничили открытие продуктов в валюте

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tunahan Turhan
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ЮниКредит Банк приостановил открытие валютных счетов. Об этом «Известиям» сообщили в колл-центре кредитной организации.

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В пресс-службе банка подтвердили: оформление новых счетов в иностранной валюте для розничных клиентов временно приостановлено. При этом ограничения не затрагивают ранее открытые счета, уточнили в пресс-службе. Помимо этого, с 1 августа ЮниКредит вводит комиссию за хранение долларов, евро, фунтов, швейцарских франков и японских иен (для всех, кроме держателей премиальных карт) в размере 0,3% в месяц от суммы, превышающей 10 тыс. единиц.

Также приостановили открытие валютных вкладов в банке ДОМ.РФ, сообщили в его колл-центре. В чате на сайте добавили, что сейчас накопительные продукты доступны только в рублях и юанях. Комиссия за хранение валюты на счете списываться не будет. «Известия» направили запрос в пресс-службу ДОМ.РФ.

Рассматривают возможность отмены приема новых срочных вкладов в долларах США и введение комиссии за хранение валютных остатков на текущих счетах также в банке «Ренессанс Кредит», сообщили «Известиям» в пресс-службе, подчеркнув, что окончательного решения по этому вопросу не принято.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не счетный день: банки ограничивают открытие продуктов в валюте

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