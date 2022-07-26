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Счетная палата не поддержала рост НДФЛ до 18%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Счетная палата России дала отрицательное заключение на законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц», выяснили «Известия». Документом предлагалось увеличить НДЛФ для граждан, зарабатывающих более 50 млн рублей в год, до 18%.

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«Согласно финансово-экономическому обоснованию реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается», — говорится в заключении аудиторов.

В Счетной палате также уточнили, что принимать решение о развитии прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц возможно только после анализа правоприменительной практики по взиманию повышенного НДФЛ с тех, кто зарабатывает более 5 млн и платит 15-процентный налог.

Кроме того, аудиторы подчеркивают, что в материалах к законопроекту не прописано обоснование выбора суммы доходов в размере 50 млн рублей в качестве порога для повышения ставки налогообложения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Богатство — не порок: Счетная палата против повышения НДФЛ для самых обеспеченных»

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